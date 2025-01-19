Bunlar da ilginizi çekebilir

19 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İzmir'deki tramvay hatlarındaki duraklar ve sefer saatleri. Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Turuncu Hatlar üzerinde bulunan duraklar ve sefer sıklıkları aşağıda yer almaktadır.

19 Ocak İzmir İZDENİZ feribot ve vapur seferleri

19 Ocak İzmir İZDENİZ feribot ve vapur seferleri

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.