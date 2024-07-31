Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 19 farklı suç kaydı bulunan ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan A.O.’yu, kent merkezindeki takibi sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, vergi usul kanununa muhalefet suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan A.O.’nun peşine düşüldü. Ekipler, A.O.’nun kent merkezinde gizlendiği bilgisi üzerine titiz bir takip gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin detaylı takibi sonucu A.O., Afyonkarahisar’ın merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yakalanması, polis ekiplerinin başarılı operasyonunun bir sonucu olarak değerlendirildi.

Gözaltına alınan A.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargı süreci sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.O.’nun cezaevine gönderilmesi, şehrin güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.