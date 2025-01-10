İstanbul'un Pendik ilçesinde köpeğe eziyet ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde bir kişinin köpeğe eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede kimliği tespit edilen D.Ü. polis ekiplerince evinde yakalandı.
Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin 19 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli D.Ü. cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelinin köpeğe eziyet ettiği anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA