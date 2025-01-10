Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan, şüphelinin köpeğe eziyet ettiği anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yapılan incelemede kimliği tespit edilen D.Ü. polis ekiplerince evinde yakalandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde bir kişinin köpeğe eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde köpeğe eziyet ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.