İzmir'de 17 Temmuz'da 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu )
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( Limon Sk. Fulya Sk. Böğürtlen Sk. 2. Hayıt. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( Fesleğen Sk. 2. Hayıt. Sk. Böğürtlen Sk. Filiz Sk. Fulya Sk. Yeşilçam Sk. Çağla Sk. Çilek Sk. Çınar Sk. İğde )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 16:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( İBRAHİM RACİ 578. Sk. 578/2. Sk. Dumlupınar Cd. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kırklar ( 5025/1 Sk. )
Doğancılar ( 6002. Sk. 6003. Sk. 6003/1. Sk. 6004. Sk. 6004/1. Sk. 6005. Sk. 6006. Sk. 6007. Cd. 6007 6007/2. Sk. 6010. Sk. 6002/1 6010 6004/1 Sk. 6013 )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )
Bağyurdu 29 Ekim ( GÖLET Şah İsmail Sk. Salim Ağa Sk. Özgün Sk. Turgutlu Cd. Uncular Sk. Hulusi Öztansel Cd. Hüseyin Fadul Sk. Kadıoğlu Sk. Kaymakam Bey Sk. Koca Ahmetler Koca Terzi Koca Terzi Sk. Lise Manavoğlu Manavoğlu Sk. Halil Furan Çk. Durmuşça Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( AKALAN OVACIK Akalan )
KINIK / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yayakent ( Tokat Çayırı Akhisar Bergama Yolu )
KONAK / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenişehir ( İşçiler )
Güney ( 1142. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 1145. Sk. 1146. Sk. 1149. Cd. 1150. Sk. 1151. Sk. 1153. Sk. 1156. Sk. 1157. Sk. 2201/1. Sk. Gaziler Cd. Gürçeşme Cd. )
Hilal ( 1210. Sk. 1214. Sk. 1215. Sk. 1216. Sk. 1217. Sk. 1229. Sk. 1230. Sk. 1231. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuyucak ( Yol Kuyucak Köyü İç Yolu Kuyucak Köyü MENDERES-ORHANLI YOLU )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gölcük ( 448. Sk. 439/2 318. Sk. 424. Sk. 429. Sk. 435. Sk. 438. Sk. 439/2. Sk. 439/3. Sk. 440. Sk. 441. Sk. 442. Sk. 445. Sk. 9434. Sk. 9439. Sk. Şair Mehmet Akif Ersoy )
Yeşil Pınar ( 314. Sk. 317. Sk. 9315. Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. 320 )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Düzce ( Torlak Küme Evler Torlak Lojman Cd. Kızılcayer Mevki Kuşçu Sk. Koy Yolu Kaya Sk. Kavukkavak Tepecik Yolu Hürriyet Cd. Hereke Cd. Hacı Ahmet Sk. Hacı Ahmet Durmaz Çk. Değirmen Çk. Dere Sk. Azmak Mevki 4110 TORLANKÜME EVLERİ HACI AHMET SOKAK ahmet bey sokak HÜRRİYET )
Turgut ( Tepe Sk. Çiçek Sk. Çıkmaz MANADERESİ CAMİ )
Ulamış
SELÇUK / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( arvalya ARVALYA Kuşadası Selçuk Yolu ARVALYA MEVKİİ )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İçmeler ( İtokent İç Yol İtokent Cd. 1165/1 1165 1171 İTOKENT )
Kuşçular ( 8045. Sk. )
Sıra ( 1173 SARDUNYA SIKLAMEN HERCAİ BİBERİYE )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular