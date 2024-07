19 Temmuz Cuma günü birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona giriyor. İşte sinemaseverlerin beklediği vizyona girecek yeni filmler...İSTANBUL (İGFA) - Aksiyondan drama, korkudan animasyona kadar önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Yeşilçam Festivali kapsamında Kapıcılar Kralı, Şark Bülbülü, Tokatçı filmlerinin yanı sıra Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde (Happy Heroes 3), Yem (Something in the Water), Son Ayin (Lord of Misrule), Mavi Kaplan ve Fırtına Takım (Cosmicrew: Storm Force), Acımasız (Ruthless), Tarikat (A Sacrifice, Berlin Nobody), Cam Kavanoz ve Şafak Sökerken filmlerinin yer aldığı Cuma vizyonunun öne çıkanları...

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Yeşilçam Festivali kapsamında sevilen Yeşilçam klasikleri sinemaseverlerle buluşacak. 19-25 Temmuz tarihleri arasında Türk sinemasına damgasını vuran, klasikleşen filmlerden Kapıcılar Kralı, Şark Bülbülü ve Tokatçı vizyonda olacak.

Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde (Happy Heroes 3), canavarların galaksiye saldırması üzerine güçlerini birleştiren Süper Kahramanlar’ın hikayesini konu ediniyor. Süper Kahramanlar, uzak bir galakside yaşamaktadır. Enerji Taşı’nı korumak için savaşan kahramanlar, bu sırada güçlerini kaybeder. Canavarların Planet Xing’e saldırması üzerine Süper Kahramanlar, güçsüz olsalar da birlikte çalışarak canavarları alt etmeyi başarır ve barış galaksiye geri döner.

Hayley Easton Street yönetmenliğinde vizyona girecek olan Yem (Something in the Water), eğlenmek için bir araya gelen beş kız arkadaştan oluşan bir grubun yaşadıklarına odaklanıyor. Beş arkadaş içlerinden birinin yaklaşan düğünü öncesi bir bekarlığa veda partisi düzenlemek ister. Medeniyetten uzak, güzel bir yerde kutlama yapmak isteyen arkadaşlar, tekne gezisine çıkmaya karar verir. Ancak onların eğlencesi, açık denizde hayatları için savaşmak zorunda kaldıklarında büyük bir kabusa dönüşür.

Haftanın korku filmlerinden Son Ayin (Lord of Misrule), bir kasabada kaybolan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. İngiliz kırsalında küçük bir kasabaya yeni gelen bir bakanın genç kızı, kasabada düzenlenen bir festival sırasında kaybolur. Polis ve kasaba sakinleri genç kızı bulmak için geniş çaplı bir arama başlatır. Polisler genç kızı bulmaya yaklaştıkça, kasabanın geçmişi ile ilgili korkunç sırlar ortaya çıkmaya başlar.

Haftanın bir diğer animasyon filmi Mavi Kaplan ve Fırtına Takım (Cosmicrew: Storm Force), 10 sene önce dinozor askerler tarafından saldırıya uğrayan Mavi Kaplan köyünde yaşayan Fırtına’nın serüvenini konu ediniyor. Kötü dinazor Rage ve dinazor askerlerinin dünyaya düzenlediği saldırı sırasında Mavi Kaplan köyünde yaşayan mavi kaplanlarla beraber Fırtına’nın babası Şimşek de ortadan kaybolmuştur. Tek başına kalan Fırtına aradan geçen yılların ardından büyümüş, Fırtına Takımı’nın kaptanı olmuştur. Tesadüfen kayıp olan babasının ve mavi kaplanların dinazor Rage tarafından başka bir boyuttaki gezegende hapsedildiğini öğrenen Fırtına, takımı ile birlikte onları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Haftanın aksiyon filmlerinden Acımasız (Ruthless), insan kaçakçılığı yapan adamların peşine düşen acılı bir babanın hikayesini konu ediniyor. Harry, acımasız bir saldırıda öldürülen kızını kaybetmenin acısını atlatmaya çalışan bir lise koçudur. Hayatına devam etmekte zorlanan Harry, bir gün bir öğrencisinin kızınınkine benzer koşullarda ortadan kaybolduğunu öğrenir. Bu durum üzerine Harry, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşer. Meseleyi kendi eline alan Harry, öğrencisini kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.