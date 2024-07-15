İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ilk maçında yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek.



Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Seaview Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Yunan hakem Vassilis Fotias yönetecek.

Şampiyonada B Grubu'nda İspanya, Fransa ve Danimarka'yla mücadele edecek milliler, grupta ilk 2 sırayı alması durumunda yarı finale yükselecek.

Teknik direktör Soykan Başar yönetiminde 29 Haziran'da İstanbul'da toplanıp 7 Temmuz'a kadar Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren ay-yıldızlılar, 8 Temmuz'dan itibaren antrenmanlarına Belfast'ta devam etti.

Milli takım, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma düzenledi.