Olay, gece saatlerinde Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki Aliye Hakan'dan haber alamayan arkadaşları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Apart dairesinde hareketsiz bulundu

Polis eşliğinde daireye giren arkadaşları, Aliye Hakan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kızın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Aliye Hakan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili olarak geniş çaplı bir araştırma başlattı. Aliye Hakan'ın ölümüyle ilgili tüm olasılıkları değerlendiren ekipler, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.