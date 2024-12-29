Kilis’te 2005 yılında meydana gelen çifte cinayetin zanlısı, 19 yıl sonra Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yakalandı.

Kilis’in eski Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin, 3 Haziran 2005 tarihinde Mercidabık Caddesi’ndeki bir lokantada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Katil zanlıları olayın ardından kayıplara karışmıştı.

19 yıl sonra gelen adalet

Çetin ailesinin ölümüne yol açan cinayetin faillerinden biri, 2 ayrı tasarlayarak adam öldürme suçundan toplam 25 yıl hapis cezası bulunan Lütfi A., Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan başarılı bir operasyonla 19 yıl sonra yakalandı. Emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu ele geçirilen zanlının, cezalarının infazı için cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.