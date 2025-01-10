ABD’nin Michigan eyaletinde 2006 yılında kaybolan David Lee Niles’ın 19 yıllık esrarengiz kaybı, dramatik bir keşifle son buldu. Google Maps görüntüleri ve bir yılbaşı süsleme etkinliği sırasında fark edilen ipucu, ailesinin yıllardır süren belirsizliğini sona erdirdi.

2006’da kaybolmuştu

Kanser hastalığıyla mücadele eden ve aynı zamanda depresyonla baş etmeye çalışan David Lee Niles, 2006 yılında bir eğlence mekanında kendini kötü hissettiğini belirterek ayrıldı. O günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Umutlarını yitiren ailesi, 2011 yılında bir ölüm ilanı yayımlayarak David’in kaybını kabullenmişti.

Gölette bir araba fark edildi

19 yıl sonra, Cook Cenaze Evi’nin önünde yılbaşı süsleri yerleştiren Brian Houseman, gölette bir cisim fark etti. Houseman, o anları "Bir anda ‘Hey! Orada bir araba var!’ dedim" şeklinde anlattı.

Göletin bulanık suyu, içeride bir aracın olduğunu yıllar boyunca gizlemişti. Houseman’ın ihbarı üzerine polis ekipleri, Google Maps görüntülerini inceledi. Haritalarda aracın yıllardır göründüğü anlaşıldı.

David’in kalıntıları bulundu

Dalgıç ekiplerinin göletten çıkardığı araçta, David’in iskelet kalıntıları ve kimliğini doğrulayan cüzdanı bulundu. Bu keşif, yıllardır süren belirsizliği sona erdirirken ailesi için duygusal bir kapanış sağladı.

"Onu eve getirdiğimiz için mutluyuz"

David’in damadı Scott Hathaway, bu trajik keşif hakkında duygularını şu şekilde ifade etti:

"Bugün bizim için uzun bir arayışın sonu. Neden Tanrı yıllarca bekledi bilmiyoruz. Ama onu eve getirdiğimiz için mutluyuz."

Hala gizemini koruyor

David’in aracının gölete nasıl düştüğü hala belirsizliğini koruyor. Ancak ailesi, bu keşfin onlara yıllar süren acının ardından bir kapanış sunduğunu dile getirdi. Aile dostu Gates. "Onun öldüğünü kabullenmişlerdi ama bedeninin bulunması onları rahatlattı," diye belirtti.