Manisa’nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Spor Kulübü Judo Takımı, Ankara’da düzenlenen Spor Toto Süper Lig Yükselme Müsabakalarında sergilediği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. 20 takım arasında üçüncü sırayı alan takım, Judo Süper Lig’e yükselme hakkı kazandı.

Süper Lig'e adım adım

Türkiye Judo Federasyonu’nun organize ettiği müsabakalarda, 65 kadın ve 66 erkek sporcunun yer aldığı 20 takımın mücadelesi, judo severlere unutulmaz anlar yaşattı. 1922 Salihli Spor Kulübü, antrenörler Özlem Akın Ayaz, Duygu Topcu, Songül Aşka ve Buse Yıldırım yönetiminde elde ettiği bu başarıyla 2025 yılında Manisa’yı Süper Lig'de temsil etme hakkı kazandı.

Spor camiasından tebrik yağmuru

Salihli İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek şunları söyledi: “1922 Salihli Spor Kulübü Judo Takımı’nın bu başarısı, yalnızca Salihli için değil, tüm Manisa için bir gurur kaynağıdır. Süper Lig’de de başarılı olacaklarına inanıyoruz.”