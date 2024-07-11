Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan 1966 Edremitspor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu’nda Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci başkanlığa seçildi. Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde, tüm üyelerin oyunu alarak göreve gelen Cebeci, kulübün yeni dönemdeki başkanı oldu.

Yeni Yönetim Kurulu belirlendi

1966 Edremitspor Genel Kurul Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş’ın Divan Başkanlığı’nı üstlendiği genel kurulda, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, oy birliği ile kulüp başkanı seçildi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaptığı konuşmada kulübe hizmet eden tüm başkan ve yöneticilere teşekkür ederek, yeni yönetimi tebrik etti ve başarılar diledi.

"Edro'yu layık olduğu yerlere taşıyacağız"

Yeni Başkan Cavit Cebeci, genel kurul üyelerine teşekkür ederek, yeşil-sarılı Edro'yu hak ettiği yerlere taşımak için çalışacaklarını ifade etti. Cebeci başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Coşkun Taşkın, Yılmaz Tezcan, Cevdet İnalkaç, Muharrem Ertaş, Ercan Tanuç, M. Deniz Eker, Hüseyin Burma, Ufuk Yıldırım, Tolga İşeri.