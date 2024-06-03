Ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın eşi ve 1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk, Türkiye'de uzun yıllar boyunca sevilen bir isim oldu. Ancak, 72 yaşında kanserle mücadele verirken yaşamını yitirdi.

İşte, Asuman Tuğberk'in hayatı ve ölümü hakkında detaylar.

Kariyeri ve Başarıları

Asuman Tuğberk, 30 Kasım 1951'de İzmit'te doğdu. 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve modacılık alanında başarılı bir kariyere sahip oldu. Evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurarak iş dünyasına adım attı. Ayrıca, uzun yıllar boyunca "Erkan Yolaç Show"un yapımcılığını üstlendi ve televizyon dünyasında da tanındı.

Kanserle Mücadele Etti

Asuman Tuğberk, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Ancak, 2 Haziran 2024'te 72 yaşında yaşamını yitirdi.