Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, spor dünyasının büyük bir etkinliği olarak coşkuyla devam ederken, bu organizasyonların ekonomik boyutu da göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Yaz Olimpiyatları, sadece sporcuların performanslarıyla değil, aynı zamanda organize edildikleri ülkelerde yarattıkları ekonomik etkilerle de dikkat çekiyor. 1996'dan itibaren yapılan harcamalar, olimpiyat oyunlarının finansal boyutunu anlamamıza yardımcı oluyor.
1996'dan günümüze yaz olimpiyatları'nın maliyetleri
Yaz Olimpiyatları'nın organizasyonu, büyük bir finansal yük ve yatırım gerektiriyor. İşte 1996'dan günümüze kadar yapılan harcamalar, 2021 sabit dolar kuruna göre aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
1996 Atlanta: 4,2 milyar dolar
2000 Sidney: 8,1 milyar dolar
2004 Atina: 18,7 milyar dolar
2008 Pekin: 52,7 milyar dolar
2012 Londra: 13,3 milyar dolar
2016 Rio: 13 milyar dolar
2020 Tokyo: 35 milyar dolar
2024 Paris: 9,1 milyar dolar
Ekonomik etkiler ve hareketlilik
Olimpiyat Oyunları, ev sahibi şehirlerde sadece spor aktiviteleriyle değil, aynı zamanda ekonomik canlanma ve altyapı yatırımlarıyla da kendinden söz ettirir. Her dört yılda bir düzenlenen bu organizasyonlar, turizmden inşaat sektörüne kadar birçok alanı etkiler. Paris 2024 Olimpiyatları, 9,1 milyar dolarlık maliyetle, son yılların en düşük bütçeli oyunlarından biri olarak dikkat çekiyor.