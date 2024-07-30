Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, spor dünyasının büyük bir etkinliği olarak coşkuyla devam ederken, bu organizasyonların ekonomik boyutu da göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Yaz Olimpiyatları, sadece sporcuların performanslarıyla değil, aynı zamanda organize edildikleri ülkelerde yarattıkları ekonomik etkilerle de dikkat çekiyor. 1996'dan itibaren yapılan harcamalar, olimpiyat oyunlarının finansal boyutunu anlamamıza yardımcı oluyor.

1996'dan günümüze yaz olimpiyatları'nın maliyetleri

Yaz Olimpiyatları'nın organizasyonu, büyük bir finansal yük ve yatırım gerektiriyor. İşte 1996'dan günümüze kadar yapılan harcamalar, 2021 sabit dolar kuruna göre aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

1996 Atlanta: 4,2 milyar dolar

2000 Sidney: 8,1 milyar dolar

2004 Atina: 18,7 milyar dolar

2008 Pekin: 52,7 milyar dolar

2012 Londra: 13,3 milyar dolar

2016 Rio: 13 milyar dolar

2020 Tokyo: 35 milyar dolar

2024 Paris: 9,1 milyar dolar

Ekonomik etkiler ve hareketlilik

Olimpiyat Oyunları, ev sahibi şehirlerde sadece spor aktiviteleriyle değil, aynı zamanda ekonomik canlanma ve altyapı yatırımlarıyla da kendinden söz ettirir. Her dört yılda bir düzenlenen bu organizasyonlar, turizmden inşaat sektörüne kadar birçok alanı etkiler. Paris 2024 Olimpiyatları, 9,1 milyar dolarlık maliyetle, son yılların en düşük bütçeli oyunlarından biri olarak dikkat çekiyor.