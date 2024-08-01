BOZKURT / DENİZLİ
2 Ağustos Cuma 2024
Kesinti ID : 3057422
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İncelertekkesi Mh. ( İncelertekkesi Sk. incelertekkesi sk )
ÇARDAK / DENİZLİ
2 Ağustos Cuma 2024
Kesinti ID : 3057422
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Söğütözü Mh. ( Güneyyaka Sk. )
Söğütlü Mh. ( Söğütköy Sk. )
ÇİVRİL / DENİZLİ
2 Ağustos Cuma 2024
Kesinti ID : 3055729
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Koçak Mh. ( Koçak Sk. )
Kesinti ID : 3056643
Saat : 9:30 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Işıklı Mh.
Kesinti ID : 3056668
Saat : 11:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İğdir Mh. ( 709. Sk. Özgürlük Cd. Manolya Cd. 748. Sk. 744. Sk. 741. Sk. 743. Sk. 739. Sk. 740. Sk. 735. Sk. 751. Sk. Ata Cd. Şehit Kudret Çalık Blv. 711. Sk. Yenipınar Cd. Karakaya Cd. Güllük Cd. 19 Mayıs Cd. 706. Sk. Çanakkale Cd. 721. Sk. Dere Cd. 726. Sk. 730. Sk. Yürüyüş Yolu Cd. 712. Sk. 722. Sk. 724. Sk. 732. Sk. 738. Sk. 745. Sk. 747. Sk. Kocayol Cd. Karakaya Cad. )