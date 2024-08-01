BOZKURT / DENİZLİ

2 Ağustos Cuma 2024

Kesinti ID : 3057422

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İncelertekkesi Mh. ( İncelertekkesi Sk. incelertekkesi sk )

ÇARDAK / DENİZLİ

2 Ağustos Cuma 2024

Kesinti ID : 3057422

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Söğütözü Mh. ( Güneyyaka Sk. )

Söğütlü Mh. ( Söğütköy Sk. )

ÇİVRİL / DENİZLİ

2 Ağustos Cuma 2024

Kesinti ID : 3055729

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Denizlispor'a İsviçre'den yatırım Denizlispor'a İsviçre'den yatırım

Koçak Mh. ( Koçak Sk. )

Kesinti ID : 3056643

Saat : 9:30 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Işıklı Mh.

Kesinti ID : 3056668

Saat : 11:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İğdir Mh. ( 709. Sk. Özgürlük Cd. Manolya Cd. 748. Sk. 744. Sk. 741. Sk. 743. Sk. 739. Sk. 740. Sk. 735. Sk. 751. Sk. Ata Cd. Şehit Kudret Çalık Blv. 711. Sk. Yenipınar Cd. Karakaya Cd. Güllük Cd. 19 Mayıs Cd. 706. Sk. Çanakkale Cd. 721. Sk. Dere Cd. 726. Sk. 730. Sk. Yürüyüş Yolu Cd. 712. Sk. 722. Sk. 724. Sk. 732. Sk. 738. Sk. 745. Sk. 747. Sk. Kocayol Cd. Karakaya Cad. )

Editör: Kardelen Başol