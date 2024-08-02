Gram altın fiyatları

Altın piyasasında bugün gram altının fiyatı dikkat çekici bir seviyede seyrediyor. Serbest piyasada 2.627,29 TL’den alıcı bulan gram altın, 2.627,76 TL’den satılıyor.

Altın fiyatlarında güncel durum

Kapalıçarşı’da altın fiyatları, yatırımcıların ve altın alıcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türleri ne kadar? İşte en güncel fiyatlar:

Gram Altın: 2.627,76 TL

2.627,76 TL Çeyrek Altın: Piyasa verilerine göre güncellenmektedir

Piyasa verilerine göre güncellenmektedir Yarım Altın: Piyasa verilerine göre güncellenmektedir

Altın piyasasında beklentiler

Uzmanlar, altın fiyatlarının yıl boyunca küresel ekonomik faktörler, jeopolitik gerilimler ve enflasyon beklentileri ile şekillendiğini belirtiyor. Öngörüler, altının uzun vadede değerini koruyacağı yönünde.

Altın alım satım stratejileri

Altın yatırımcıları, piyasayı yakından takip ederek doğru zamanlamayla alım-satım yapmayı tercih ediyor. Özellikle altının güvenli liman olarak görülmesi, yatırımcıları bu değerli metale yönlendiriyor.