İzmir'de 2 Ağustos'ta 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 8:30 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 16092. Sk. 16032. Sk. 16069. Sk. 16070. Sk. 16071. Sk. 16075. Sk. 16078. Sk. 16080. Sk. 16083. Sk. 16089. Sk. 16091. Sk. 16090. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ataşehir ( 8018. Sk. NAZIM HİKMET RAN 8016/2 8020. Sk. 8011. Sk. 8012/1. Sk. 8013. Sk. 8014. Sk. 8014/1. Sk. 8015. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ataşehir ( 8216/2. Sk. 8217. Sk. 8217/1. Sk. 8218. Sk. 8220. Sk. 8221/1. Sk. Eski Havaalanı Cd. Otopark 8021. Sk. 8024. Sk. 8024/2. Sk. 8024/3. Sk. 8024/4. Sk. 8212. Sk. 8216. Sk. 8216/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ataşehir ( 8253/1. Sk. 8254. Sk. 8265. Sk. 8012. Sk. 8012/1. Sk. 8014. Sk. 8014/1. Sk. 8016. Sk. 8017. Sk. NAZIM HİKMET RAN 8018. Sk. 8020/2. Sk. 8020/4. Sk. 8020/5. Sk. 8250. Sk. 8250/1. Sk. 8251. Sk. 8251/1. Sk. 8252. Sk. 7153. Sk. 8001/3. Sk. 8253. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hacıveli ( 33/5 30/5 482 482/1 )
Kazım Dirik ( 403 407. Sk. 469 467 402/2 444 403/1 1/1. Sk. 1/2. Sk. 1/6. Sk. 10. Sk. 10/1 10/2. Sk. 10/3. Sk. 10/5. Sk. 417/3 419/2 419/4. Sk. 2/1. Sk. 2/3. Sk. 2/4. Sk. 2/5. Sk. 27/1. Sk. 29/1. Sk. 3. Sk. 3/1. Sk. 3/2. Sk. 3/3. Sk. )
Yenibağarası ( Hezaren Sk. Hanımeli Sk. YENİBAHAR Foça İzmir Karayolu Cd. Foça Köy Yolu Sk. Erguvan Sk. ADAÇAYI Cuha Sk. Böğürtlen Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( 342. Sk. 337. Sk. Menekşe Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( Akçay Cd. 342. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( 7402. Sk. 7402/8. Sk. Nazım Hikmet 7600. Sk. 7563/2. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( 7431. Sk. 7467/1 Girne 7467. Sk. 7466/4. Sk. 7466/3. Sk. 7466/2. Sk. 7466/1. Sk. 7435/1. Sk. 7435. Sk. 7434/2. Sk. 7434/1. Sk. 7429. Sk. 7427. Sk. 7425. Sk. 7401. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sinancılar
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )
Ovacık ( Celiller Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu Ovacık Köy İçi Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köyü İç Yolu Çamiçi Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri )
Sarılar ( Saz Mah.Yolu Kümeevler Beyler Sokak Beyler Yolu Saz Mah.Yolu SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çankaya ( Ayşe Mayda Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Mithatpaşa Cd. Bahattin Tatış Sk. 128. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buruncuk ( 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 402. Sk. 400. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )
Çavuş ( 218 Sk. 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 203. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. Çavuş Cd. ÇAVUŞ YOLU )
Kesik
Musabey
Yıldırım ( 35/6 )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gödence ( 4004. Sk. 4013 4007 4001. Sk. 4002. Küme Sk. 4006. Sk. 4008. Sk. 4010. Küme Sk. 4010/1. Küme Sk. 4011. Küme Sk. 4012. Küme Sk. 4013. Küme Sk. 4015. Sk. 4022. Sk. 4023 )
TORBALI / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bülbüldere
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 133 Sk. 124. Sk. 125. Sk. 129/1. Sk. 135 Sk. 122 Zeki Öztaş Cd. KOCA MİMAR SİNAN Ahmet Adaman Cd. 118/1 120 Sk. 114 116 118 Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Camiatik ( YABANGÜLÜ Akik Sk. Dörtyol Sk. Kehribar Sk. )
Sıra ( HERCAİ 8001. Sk. MESTAN DAYI BİBERİYE RADİKA TERE 8001/1 )
Kuşçular