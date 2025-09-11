Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Hasan Ustaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilmişti. Mesut Mertcan ise aynı seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden Emirgazi Belediye Başkanı olmuştu.

Partiden yapılan açıklamada, “Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz” denildi.

AK Parti MKYK toplantısı bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantı öncesinde Ustaoğlu ve Mertcan, AK Parti’ye katılım töreniyle rozetlerini Erdoğan’dan aldı.

CHP’li Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Yeniden Refah Partili Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti’ye katıldı. İki isme rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde taktı.

