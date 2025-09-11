CHP’li Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Yeniden Refah Partili Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti’ye katıldı. İki isme rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde taktı.
Erdoğan rozetleri MKYK öncesi taktı
AK Parti MKYK toplantısı bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantı öncesinde Ustaoğlu ve Mertcan, AK Parti’ye katılım töreniyle rozetlerini Erdoğan’dan aldı.
AK Parti’den açıklama
Partiden yapılan açıklamada, “Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz” denildi.
Katılan isimler kimdir?
Hasan Ustaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilmişti. Mesut Mertcan ise aynı seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden Emirgazi Belediye Başkanı olmuştu.