Denizli’de kazı çalışmaları süren Laodikya Antik Kenti’nde yeni bir eser daha ortaya çıktı. Antik kentte yapılan çalışmalar kapsamında Yunan ve Roma mitolojisinde tıp tanrısı Asklepios’un kızı olan sağlık ve temizlik tanrıçası Hygieia’nın heykel başı gün yüzüne çıkarıldı.

2 bin 100 yıl sonra bir ilk

2 bin 100 yıl ortaya çıkan bu heykel başını Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Loadikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek sosyal medya hesabından “Laodikeia’da 2 bin 100 yıl sonra güneş ve bizimle Hygieia’nın buluşması” notuyla paylaştı. Ayrıca Hygieia heykel ve rölieflerde genellikle bir elinde yılan diğer elinde kase ile tasvir edilmiştir.