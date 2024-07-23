Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 2.000 erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 polis memuru adayı alımı yapacağını duyurdu. İlan edilen alım, Türkiye genelinde polis olmak isteyen adaylar arasında büyük ilgi uyandırmış durumda.

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılı için planlanan polis memuru alımlarının başvuru sürecini duyurdu. Başvurular, 23 Temmuz 2024 tarihinden itibaren http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak. Başvuru süreci 29 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru Şartları

Polis olmak isteyen adayların sağlamaları gereken başlıca şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT) puan türünden belirli bir puanı almış olmak,

Yaş şartlarını sağlamak (18-26 yaş arası),

Belirli sağlık koşullarını taşımak,

Suç kaydı bulunmamak ve genel ahlak kurallarına uymak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sınav sürecine alınacak ve başarılı olanlar Polis Meslek Yüksekokullarında eğitime başlayacak. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, polis memuru olarak atanacaklar.

Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için planlanmaktadır. Bu süreçte öğrenciler, polislik mesleğine yönelik teorik ve pratik eğitim alacaklar ve mesleki becerilerini geliştirecekler.