2 bin 600 ışık yılı uzaklıktaki T Coronae Borealis (T CrB) yıldızının yaklaşmakta olan termonükleer patlaması heyecanla bekleniyor. Bu nadir gök cismi, yaklaşık her 80 yılda bir yüzeyinde patlamalar yaşıyor ve bilim insanları, bu seferki patlamanın yıldızı Kutup Yıldızı kadar parlak hale getireceğini öngörüyor.

T Coronae Borealis'in tarihçesi

T CrB yıldızı, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce doğmuş ve bugüne kadar birçok patlama yaşamış bir değişken yıldız olarak biliniyor. Son patlaması 1940'larda gerçekleşen yıldız, o zamandan bu yana benzer bir parlaklık seviyesine ulaşmamıştı. Ancak şimdi, bu yıldızın tekrar patlamaya hazırlanıyor.

Yıldızın patlaması ve beklenen parlaklık

Yaklaşmakta olan termonükleer patlama, T CrB'yi Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızı olan Kuzey Yıldızı ile aynı parlaklığa ulaştıracak. 2 bin 600 ışık yılı uzaklıktaki yıldızın patlaması aslında çoktan gerçekleşmiş olabilir, ancak patlamanın etkilerinin Dünya'ya ulaşması ve gözlemlenmesi için biraz daha zaman gerekiyor.

Astronomi topluluğu, bu patlamanın ardından Küçükayı takımyıldızının güncel bir taslağının çıkarılmasını öneriyor. Bu, patlamanın gerçekleştiği tarihi belirlemeye ve bilimsel gözlemlerin doğruluğunu artırmaya yardımcı olacak. Villanova Üniversitesi'nden Prof. Edward Guinan, “Önümüzde uzun bir yol var, ancak bu patlama, T CrB'nin insanlık için ne kadar önemli bir yıldız olduğunu bir kez daha gösterecek” dedi.