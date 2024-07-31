2. Dünya Savaşı yıllarında Amerikan ordusu için Levingston Tersanesi'nde üretilen açık deniz römorkörü 'Marinel 1', savaş sonrası Ahmet Karaçöl ve Murat Köksal tarafından 2004 yılında 40 bin dolara satın alındı. Yaklaşık 3 milyon dolar harcanarak gezi teknesine dönüştürülen bu tarihi römorkör, turizme hizmet verdi. Ancak, 2 Ekim 2010 tarihinde Dalaman'ın 15 mil güneyinde elektrik kontağından çıkan yangında alevler içinde kaldı.

Şövalye Adası açıklarında battı

Yangına, Doğu Akdeniz'de tatbikatta bulunan TCG Anafartalar denizaltısı ve bir hücum bot ile Fethiye ve Marmaris istasyonlarından gelen botlar müdahale etti. Kaptan Kazım Kırbıyık ve yanındaki Salim Kırbıyık ile Salim Sayar, TCG Anafartalar denizaltısı tarafından kurtarılarak Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangın söndürüldü ancak 'Marinel 1', Fethiye'ye çekilirken aldığı su nedeniyle Şövalye Adası açıklarında yaklaşık 10-12 metre derinlikte battı.

Dalış ekibi görüntüledi

İMEAK Fethiye Deniz Ticaret Odası (DTO), 'Marinel 1'in batığını deniz turizmine kazandırmak amacıyla bir proje başlattı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay öncülüğünde yapılan araştırmalar sonucunda, Şövalye Adası yakınında batığın yeri belirlendi ve profesyonel dalış ekibi tarafından su altı görüntüleri alındı.

Türk yatırımcılar gezi teknesine dönüştürdü

Başkan İlkay Tugay, “'Marinel 1' deniz turizmi için oldukça faydalı olacak, bu konuyu önemsiyoruz,” ifadelerini kullandı. Tugay, 'Marinel 1'in 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusuna hizmet veren bir römorkör olduğunu, savaş sonrası Türk yatırımcılar tarafından alınıp gezi teknesine dönüştürüldüğünü belirtti. Batığın fazla deformasyona uğramadığını ve Fethiye'nin dalış turizmi için büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.