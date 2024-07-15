İzmir Yazarlar Kooperatifi (İZYAKO), Erdoğan Baysal öykü yarışmasının ikincisini düzenliyor. Türkiye’nin tek yazar kooperatifi olan İZYAKO’nun kurucularından Erdoğan Baysal’ın anısını yaşatmak adına başlatılan bu yarışma, genç yetenekleri edebiyat dünyasına kazandırmayı amaçlıyor.

Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, eserlerini 15 Temmuz ile 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında [email protected] e-posta adresine göndermelidir.

2. Erdoğan Baysal Öykü Yarışması

Yarışmanın amacı, Erdoğan Baysal’ın anısını yaşatmak ve öykü yazımına yeni, çağdaş ve özgün yapıtlar kazandırmaktır. Ayrıca, öykü yazanları teşvik etmek ve Türkçeye yeni örnekler kazandırmak da hedeflenmektedir.

Katılım koşulları

Eserlerin dili Türkçe olmalıdır.

18 yaşını geçmiş herkes, bir öykü ile yarışmaya başvurabilir.

Konu: Serbesttir.

İZYAKO ortakları, seçici kurul ve jüri üyelerinin 1. derece akrabaları yarışmaya katılamaz.

Yazı tipi Times New Roman, öykünün uzunluğu 1,5 satır aralığıyla, 12 punto ve en az 1500 kelime olmalıdır.

Öyküler daha önce ödül almamış, basılı olarak yayımlanmamış ve dijital ortamda paylaşılmamış olmalıdır.

Yarışmaya katılacak olan kişilerin daha önce basılmış bir kitabı olmamalıdır.

Sadece öykü başvuruları kabul edilmektedir.

Katılım bir öykü ile sınırlıdır.

Öyküler Word belgesine kaydedilmiş olarak e-posta ile gönderilmelidir.

Posta, kargo ve elden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öyküler seçici kurula yazar kimlikleri gizli olarak sunulacaktır.

Yazarlar öykü dosyasının sağ üst köşesine kısa bir rumuz eklemelidir.

Yazarlar, öykü dosyası ile birlikte ayrı bir dosyada kimlik bilgileri, rumuzları ve iletişim bilgilerini (telefon, ikametgâh adresi, e-posta adresi) belirtmelidir.

Hukuki ve bilimsel sorumluluk yazarına aittir.

Başvuru koşullarına uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme ve ödüller

Seçici kurul, öykülerin şartnameye uygunluğunu kontrol eder ve jüriye teslim eder. Jüri üyeleri, öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirecektir:

Türkçeyi kullanma gücü (15 Puan)

Özgünlük ve edebi nitelik (20 Puan)

Üslup (15 Puan)

Temaya uygunluk ve etkileyicilik (20 Puan)

Sosyo-kültürel boyutlar (15 Puan)

Öykü kişileri (15 Puan)

Başvuru süresi 15 Temmuz-30 Ağustos 2024 olup, sonuçlar 22 Kasım 2024 tarihinde açıklanacaktır. İlk üçe giren öykülerin sahiplerine plaket takdim edilecektir.

Başvuru Tarihi: 15 Temmuz 2024 – 30 Ağustos 2024

Son Başvuru Saati: 30 Ağustos 2024, 17:00

Ödül Töreni: 22 Kasım 2024

Jüri üyeleri ve seçici kurul

Kurul Başkanı:

Mümtaz Gökçebağ

Ön Seçici Kurul:

Arzu Armağan Akkanatlı

Serap Üstün Kütahya

Neslihan Yiğitler

Mezide Yılmaz

Seçici Kurul:

Argun Akdeniz

Ayşenur Ercan

Ercan Mergin

Ertuğrul Özarslan

Niyazi Dinçer

Melih Oğuz

Mukaddes Mergin

Mümtaz Gökçebağ

Zuhal Pekçağlayan

Genç yeteneklerin eserlerini sunacağı bu yarışma, Türk edebiyatına yeni soluklar getirecek. Erdoğan Baysal'ın anısına düzenlenen bu yarışmada yer almak isteyenler, detaylı bilgi ve başvuru koşullarını öğrenmek için İZYAKO’nun resmi web sitesini ziyaret edebilir.