Türkiye genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü yoğun denetimlerde, bir hafta içinde 2 milyon 408 bin araç detaylı bir şekilde kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanarak güvenli sürüş teşvik ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde Emniyet ve Jandarma trafik birimleri tarafından 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendi. Denetimler sonucunda toplam 441 bin 910 araca veya sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

Hız sınırını aşan 115 bin 662 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi. Periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 738 araç sahibine işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmayan 23 bin 609 sürücüye cezai işlem uygulandığı ifade edildi. Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin kişiye ceza kesilirken, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 287 araç sahibine de cezai işlem uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, trafik kurallarına uymayan davranışların risk oluşturduğu vurgulandı. Sürücülerin emniyet kemeri takmayı ihmal etmemesi ve hız sınırlarına dikkat etmesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, yolculukların güvenli bir şekilde tamamlanması için trafik kurallarına titizlikle uyulması gerektiği vurgulandı.