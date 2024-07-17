Antalya'da, turistlerden iki bardak nar suyu için 1200 lira talep eden bir büfe, denetimlerin ardından kapatıldı. Bu olay, yerel halk ve turistler arasında büyük tepki topladı.

Turistler şikayette bulundu

Olay, Konyaaltı Sahili Beach Park'ta meyve suyu ve dondurma satan bir işletmede meydana geldi. Yüksek fiyat nedeniyle şikayette bulunan turistler, durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda, turistlerden alınan fazla ücret işletme tarafından iade edildi.

Ticaret İl Müdürlüğü denetledi

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, şikayet üzerine büfede denetim yapıldığını belirtti. Denetim sırasında büfede fiyat etiketlerinin bulunmadığı tespit edildi. İşletmeye para cezası uygulanarak, büfenin bulunduğu yerden kaldırılmasına karar verildi. Özşahan, bu tür olayların turizme zarar verdiğini ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.