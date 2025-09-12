Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

Bunlar da ilginizi çekebilir

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklu bulunması nedeniyle başkanvekilliğini yürüten Gürzel’in AK Parti’ye geçmesi halinde belediyede başkanlık makamı da AK Parti tarafından temsil edilmiş olacak.

AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programı cumartesi günü düzenlenecek. Erdoğan’ın, Gürzel’in yanı sıra CHP’den istifa eden bazı Beykoz Belediye Meclis üyelerine de rozet takması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katılıyor” dedi.

Kritik Gün: İmamoğlu İlk Kez Hakim Karşısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılacağını açıkladı. Gürzel’in rozetini Erdoğan’ın cumartesi günü yapılacak Teşkilat Akademisi kapanış programında takması bekleniyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.