Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılacağını açıkladı. Gürzel’in rozetini Erdoğan’ın cumartesi günü yapılacak Teşkilat Akademisi kapanış programında takması bekleniyor.
Erdoğan’dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katılıyor” dedi.
Rozet cumartesi takılacak
AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programı cumartesi günü düzenlenecek. Erdoğan’ın, Gürzel’in yanı sıra CHP’den istifa eden bazı Beykoz Belediye Meclis üyelerine de rozet takması planlanıyor.
Beykoz’da dengeler değişiyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklu bulunması nedeniyle başkanvekilliğini yürüten Gürzel’in AK Parti’ye geçmesi halinde belediyede başkanlık makamı da AK Parti tarafından temsil edilmiş olacak.