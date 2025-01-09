Rize'de PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde meydana gelen trajik olayda, tartıştığı iki çalışanı silahla öldüren Hakan Kocaman'ın, şeker krizini suçlama nedeni olarak gösterdiği belirtildi. Olay, 7 Ocak'ta Mermerdelen Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Hakan Kocaman, babasına ait banka kartının kendisine usulsüz olduğu gerekçesiyle verilmediğini iddia ederek çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kocaman, belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı ve ardından olay yerinden kaçtı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamadılar

Ağır yaralanan kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt, hastaneye kaldırılmalarına rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Kocaman'ı saklandığı bir binanın çatı katında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Kocaman, "Kamu görevlisini görevi başında öldürmek" ve "Ruhsatsız silah kullanmak" suçlarından tutuklandı.

Kocaman'ın ifadesinde, "Şeker krizine girdim ve olayın şeker hastalığımdan kaynaklandığını" söylediği belirtiliyor. Bu savunma, suçun şiddetini hafifletecek bir etken olarak kabul edilmedi. Şehit olan Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt için Hemşin ve Derepazarı'nda düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

"Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum"

Olayla ilgili soruşturma sürerken Hakan Kocaman’ın, savcılık sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı. Silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtilen Kocaman ifadesinde, “Yaklaşık 4 yıldır şeker hastasıyım. Ayrıca babamın zihinsel problemleri mevcut ailenin en büyük çocuğu olarak babamla ben ilgileniyorum. Kartı almak istedim. Yaşanan olayda şeker krizine girdim. Korkup silahımı çıkardım. Kaç el ateş ettiğimi, kimi hedef aldığımı hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok pişmanım. Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır” dedi.

“Meydana gelen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Öte yandan Türk Haber-Sen Rize İl Temsilciliği üyeleri de PTT çalışanlarıyla birlikte yaşanan saldırıyı kınadı. Kent merkezindeki PTT Merkez Müdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan KAMU-SEN İl Temsilcisi Murat Köseoğlu, “Meydana gelen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan elim olayın ardından duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kamu çalışanlarının haklarının ve güvenliğinin korunması için her türlü mücadeleyi vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.