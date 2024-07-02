İzmir'de 2 Temmuz'da 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 2517 2508 PAPATYA )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
BERGAMA / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( Güldağ Sk. Manolya Cd. Menteş Sk. TUNA YEŞİM ÖZGÜRLÜK İPEK Evrim Sk. Fatih Erciyes Sk. FUZULİ Atatürk Blv. Çetin Emeç Cd. Özlem Sk. Ahi Sk. Emek Sk. Güvercin )
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Erikli ( Erikli Patika Yolu Erikli İç Yolu Patika )
Tabaklar
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiftlikköy ( MANDIRAS )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşiltepe ( Yeşiltepe Köyü Yeşiltepe Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 366. Sk. 367. Sk. 367/4. Sk. Sanayi Cd. )
Saat : 11:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 371. Sk. Bornova Metro İstasyonu Üniversite Cd. Ankara 370. Sk. )
Erzene ( 373. Sk. )
Saat : 11:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( Sanayi Cd. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yıldızlar ( HASAN ÇAVUŞ MANASTIR ÇAMLIK ŞEHİT ER ZEKİ TOKER TOKER )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 1:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Reisdere ( 6104. Sk. 6003. Sk. 6004. Sk. 6004/1. Sk. 6004/2. Sk. 6004/3. Sk. 6060/1 6007. Sk. 6009. Sk. 6010. Sk. 6011. Sk. 6012. Sk. 6013. Sk. 6014. Sk. 6015. Sk. 6020. Sk. 6021. Sk. 6024. Sk. 6025/1. Sk. 6031. Sk. 6032. Sk. 6033. Sk. 6034. Sk. 6103. Sk. 6099/2. Sk. 6099. Sk. 6058/1 6120. Sk. 6119/5. Sk. 6116. Sk. 6115. Sk. 6114. Sk. 6113. Sk. 6108/1. Sk. 6105. Sk. 6139/1 Sk. 6051. Sk. 6058. Sk. 6060. Sk. 6074. Sk. 6078. Sk. 6079. Sk. 6080/1 6082. Sk. 6083. Sk. 6083/1. Sk. 6084 6085. Sk. 6086. Sk. 6088. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6782. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6783. Sk. 6792/1. Sk. 6792. Sk. 6790. Sk. 6784. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6795. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6787/1. Sk. 6787. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6788. Sk. 6787/1. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hacıveli ( 434 433. Sk. 430. Sk. 428. Sk. 425. Sk. 423/3. Sk. 423. Sk. 422/2. Sk. 422. Sk. 412 407. Sk. 33/3 33/2. Sk. 32/1. Sk. 31/1. Sk. 31. Sk. 30/4. Sk. 30/3. Sk. 30/2. Sk. 24. Sk. 20. Sk. 426/1 30/4 423/1 431/1 431 481 431/2 )
Kazım Dirik ( 471 453/1 457 449/1 448 466 472 Foça İzmir Karayolu Cd. 8/3. Sk. 8/2. Sk. 8/1 7/3 7/2. Sk. 7/1. Sk. 6/1. Sk. 6. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kahramandere ( 783. Sk. 803. Sk. 321. Sk. 341. Sk. 357. Sk. 514. Sk. 516. Sk. 518. Sk. 522/1. Sk. )
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kahramandere ( Mithat Ünal 707. Sk. 820. Sk. 854. Sk. 898. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 0:00 - 3:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barış ( 4510. Sk. 4502 Dostluk 4688/2 4702. Sk. 4701. Sk. 4692/1. Sk. 4692. Sk. 4691. Sk. 4689. Sk. 4688/1. Sk. 4688. Sk. 4686. Sk. 4672. Sk. 4671. Sk. 4669. Sk. 4668. Sk. 4666. Sk. 4665. Sk. 4664. Sk. 4663. Sk. 4662. Sk. 4661. Sk. 4574. Sk. 4572. Sk. 4571. Sk. 4570. Sk. 4561. Sk. 4559. Sk. 4556. Sk. )
Uğur Mumcu ( 5757/34. Sk. 5757/35. Sk. 5757/36. Sk. 5757/39. Sk. 5757/40. Sk. 5757/42. Sk. 5757/45. Sk. )
Bozyaka ( 5714/1. Sk. 4609. Sk. 4589. Sk. 4581. Sk. 3097. Sk. 3096. Sk. 3094. Sk. 3079. Sk. 3076. Sk. 3071. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıkızılca Merkez ( Kemalpaşa Yolu Karabağlar Başkomutan Atatürk )
MENDERES / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çakaltepe ( 7314 7301 sok. 7300/5 sokak 7300/12 7317 sokak 7331 7333 7317/1 7325 sokak 7327 7320 sokak 7330 sokak 7303 7308 7306 )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( Araplar Sk. MANADERESİ Araplar )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( Araplar Sk. Araplar TURGUT )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hıdırlık ( 2185 2188 2204 2198 2195 2206 2202 2106 2192 2197 2158 2137/2 2199 2101/1 2172/9 2197/1 2101. Sk. 2101/2. Sk. 2101/3. Sk. 2103. Sk. 2103/1. Sk. 2106. Sk. 2108/1. Sk. 2110. Sk. 2112. Sk. 2114. Sk. 2116. Sk. 2116/2. Sk. 2118. Sk. 2120. Sk. 2120/1. Sk. 2122. Sk. 2122/1. Sk. )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeniçiftlik ( İzmir Ödemiş Yolu )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( 3078. Sk. Site İçi Yol SADIK İLERİ 3117. Sk. 3115. Sk. 3103. Sk. 3097. Sk. 3091 3034 3032 Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atalan
Göllüce ( 702. Sk. 703. Sk. 705. Sk. 709. Sk. 711. Sk. 712. Sk. 713. Sk. 716. Sk. 717. Sk. 719. Sk. 720. Sk. 722. Sk. 725. Sk. 727. Sk. Büyük Menderes Cd. )
Bülbüldere ( Yunus Emre Cd. 823. Sk. 821. Sk. 815. Sk. 813. Sk. 811. Sk. 803. Sk. 801. Sk. )
Naime
Pamukyazı
Şehitler
Arslanlar
19 Mayıs
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( 8001. Sk. MESTAN DAYI RADİKA 8001/1 TERE HERCAİ )
Kuşçular
Camiatik ( Akik Sk. Dörtyol Sk. Kehribar Sk. )