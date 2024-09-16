Konya’nın Kulu ilçesinde, 2 yaşındaki Yusuf bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Karapınar Mahallesi'ndeki soğan tarlasında mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin, çadırda hareketsiz bulduğu Yusuf Ç. hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan bebeğin ölümü teyit edildi

Yusuf bebeğin ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün nedeni şüpheli bulununca, Konya Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcının talimatıyla bebeğin cansız bedeni, detaylı inceleme için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.