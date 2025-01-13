Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkeye dönüşlerin hızlanacağına inandığını belirterek, 2 yıl içinde 14 milyon Suriyeli’nin ülkesine döneceğini açıkladı. Şara, bu dönüşün Suriye için yeniden bir toparlanma sürecini başlatacağını ve sadece 1-1,5 milyon Suriyeli’nin yurt dışında kalacağını ifade etti.

Şara, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde, toplumsal sorunların çözülmesinin zaman alacağını ancak istikrarlı bir plan ve toplumsal eğitimle bu zorlukların aşılabileceğini belirtti. Ayrıca, Suriye'nin geleceğinde adaletin temel ilke olacağını ve adalet dağıtacak kurumların kurulmasının öncelikli hedeflerden biri olacağını vurguladı. “Devlet zayıfsa, o ülkenin vatandaşı güçlü olamaz,” diyen Şara, Suriye halkının devrimle beraber moral bozukluğunu aşarak, başı dik bir şekilde hayatlarına devam ettiğini belirtti.

Şara, Suriye'deki toplumun her kesiminin uyum içinde yaşadığını ve toplumsal mutabakatın sağlandığını söyledi. Bu mutabakat sayesinde Suriye’de ilk defa halkın birbirini severek yaşayabileceğini ifade eden Şara, devrimin tamamlanmasının ardından devlet aklının devreye girmesi gerektiğini belirtti.

İntikamsız zafer ve af politikası

Şara, devrimci aklın yerini devlet aklının almasının zamanının geldiğini ve amacının "intikamsız zafer" olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, safını değiştirenlere iyi niyetle yaklaşılacağını, ancak insanlığa karşı işlenen suçların ve katliamların affedilemeyeceğini belirtti. Şara, özellikle işkence ve katliam yapanlara af uygulanmayacağını ve bu kişilerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaş sürecinde birçok insanın saf değiştirdiğini ifade eden Şara, bu süreçte devrime karşı eğitilen bazı kitlelerin, ülkede barış ve güven ortamı sağlandıktan sonra yeniden yapıcı bir rol oynayabileceklerini belirtti. Şara, "İyi niyetle yaklaşmalıyız, çünkü bu insanlar yıllarca korku ve nefretle eğitildi," şeklinde konuştu.