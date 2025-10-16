Küresel piyasalarda son haftalarda dikkat çeken bir yükseliş trendi yaşanıyor. Gümüş, yıl boyunca altından daha güçlü bir performans sergileyerek yatırımcıların ilgisini üzerine çekti.

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı, arz sıkıntısı ve güçlü talep etkisiyle son yılların en yüksek seviyelerine tırmandı.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Gümüş, 2025 yılı genelinde yaklaşık %70 oranında değer artışı gösterdi. Uzmanlara göre bu yükselişin üç ana nedeni bulunuyor:

Küresel arz sıkıntısı:

Londra Kıymetli Madenler Borsası (LBMA) verilerine göre 2021 ortasından bu yana küresel gümüş stokları üçte bir oranında azaldı. Meksika, Peru ve Çin gibi üretici ülkelerde düşük cevher kalitesi ve çevresel düzenlemeler üretimi kısıtladı. Sanayi talebindeki patlama:

Elektrikli araçlar, güneş panelleri ve batarya üretiminde gümüş kullanımının artması, endüstriyel talebi tarihi seviyelere çıkardı. Asya’dan gelen yoğun talep:

Özellikle Hindistan ve Çin’de artan ekonomik güvenli liman arayışı ve kültürel mücevher talebi, fiziki gümüş alımlarını artırdı.

20 EKİM DİWALİ DÖNEMİNE DİKKAT

Hindistan’da her yıl ekim ayında kutlanan Diwali festivali, geleneksel olarak altın ve gümüş alımlarının yoğunlaştığı bir dönem.

Uzmanlar, bu yıl 20 Ekim 2025’te başlayacak Diwali öncesinde Hindistan’dan gelen fiziki gümüş talebinin rekor seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.

Bu durum, gümüş fiyatlarının kısa vadede bir kez daha yukarı yönlü hareket etmesine yol açabilir.

YATIRIMCI NEDEN GÜMÜŞE YÖNELİYOR?

Altın gibi güvenli liman özelliği taşıyan gümüş, aynı zamanda daha ulaşılabilir fiyatı nedeniyle bireysel yatırımcılar tarafından da tercih ediliyor.

ABD, Fransa ve Japonya gibi ülkelerde yaşanan mali belirsizlikler, yatırımcıları dövizden uzaklaştırıp değerli metallere yönlendirdi.

Ayrıca ABD’nin belirli metallere uygulamayı planladığı ek gümrük vergileri de, spekülatif gümüş alımlarını artırarak fiyat artışını destekliyor.

GÜMÜŞ NE ZAMAN DÜŞER?

Analistlere göre gümüş fiyatlarında bir düzeltme ancak küresel sanayi talebinde gerileme veya ekonomik durgunluk yaşanması durumunda mümkün olabilir.

Kısa vadede ise arz sıkışıklığı ve artan fiziksel talep nedeniyle gümüşün yüksek seviyesini koruması bekleniyor.

GÜMÜŞ NEDEN DEĞERLİ?

Gümüşün stratejik önemi yalnızca yatırım değeriyle sınırlı değil.

Elektrik iletkenliği yüksek olduğundan elektrikli araçlarda, güneş panellerinde ve yarı iletkenlerde kullanılıyor.

Tıbbi cihazlar , devre kartları ve piller de gümüşün vazgeçilmez olduğu alanlar arasında.

Bu faktörler, gümüşün hem endüstriyel hem de kültürel açıdan çift yönlü bir talep potansiyeli yaratmasına neden oluyor.

UZMANLARDAN YORUM

Finans analistleri, mevcut eğilimin devam etmesi halinde gümüşün 2025 sonuna kadar ons başına 35 dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor.

Bazı uzmanlar, arz kısıtlamalarının sürmesi durumunda altına göre daha agresif bir performansın görülebileceğini de belirtiyor.