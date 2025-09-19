GDZ Elektrik, 20 Eylül Cumartesi günü İzmir’in Bergama, Çiğli, Foça, Kemalpaşa, Kınık, Ödemiş, Urla ve Konak ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
20 Eylül Cumartesi günü İzmir'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
Bergama / İzmir
Kesinti ID: 3487720
Saat: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Göçbeyli (Göçbeyli Yolu Köy İçi Yol)
Çiğli / İzmir
Kesinti ID: 3488180
Saat: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Küçük Çiğli (Birçok sokak ve mahalle, detaylı adres listesi için haberin devamı)
Kesinti ID: 3488184
Saat: 12:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Balatçık (Birçok sokak, detaylı adres listesi devamda)
Kemalpaşa / İzmir
Kesinti ID: 3488275
Saat: 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Dereköy, Cumalı, Vişneli, Yeşilköy, Gökyaka (Detaylı mahalle adresleri için haberin devamına göz atabilirsiniz)
Kınık / İzmir
Kesinti ID: 3488331
Saat: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Dündarlı, Poyracık (Akhisar Bergama Yolu)
Foça / İzmir
Kesinti ID: 3488408
Saat: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Kazım Dirik, Hacıveli, Kemal Atatürk (Birçok sokak listesi)
Ödemiş / İzmir
Kesinti ID: 3488418
Saat: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Ortaköy, Tosunlar, Suçıktı, Köseler, Karadoğan (Birçok mahalle ve sokak)
Urla / İzmir
Kesinti ID: 3488660
Saat: 9:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Bademler
Konak / İzmir
Kesinti ID: 3488667
Saat: 3:00 - 6:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Konak (Alsancak)
Duyurulan kesintiler saat 3:00’te başlayıp, bazı bölgelerde 18:00’a kadar sürecek. İlginç noktalarda 15 dakikalık kısa süreli elektrik kesintileri de gerçekleşecek. Örnek olarak Konak ve Torbalı ilçelerinde görülecek kesintiler planlı olarak yapılacak ve mahalle sakinlerine duyurulmuştur.
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 20 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.izmir.bel.tr