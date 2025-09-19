GDZ Elektrik, 20 Eylül Cumartesi günü İzmir’in Bergama, Çiğli, Foça, Kemalpaşa, Kınık, Ödemiş, Urla ve Konak ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

20 Eylül Cumartesi günü İzmir'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

Bergama / İzmir

Kesinti ID: 3487720

Saat: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölge: Göçbeyli (Göçbeyli Yolu Köy İçi Yol)

Çiğli / İzmir

Kesinti ID: 3488180

Saat: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölge: Küçük Çiğli (Birçok sokak ve mahalle, detaylı adres listesi için haberin devamı)

Kesinti ID: 3488184

Saat: 12:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölge: Balatçık (Birçok sokak, detaylı adres listesi devamda)

Kemalpaşa / İzmir

Kesinti ID: 3488275

Saat: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölge: Dereköy, Cumalı, Vişneli, Yeşilköy, Gökyaka (Detaylı mahalle adresleri için haberin devamına göz atabilirsiniz)

Kınık / İzmir

Kesinti ID: 3488331

Saat: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölge: Dündarlı, Poyracık (Akhisar Bergama Yolu)

Foça / İzmir

Kesinti ID: 3488408

Saat: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölge: Kazım Dirik, Hacıveli, Kemal Atatürk (Birçok sokak listesi)

Ödemiş / İzmir

Kesinti ID: 3488418

Saat: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölge: Ortaköy, Tosunlar, Suçıktı, Köseler, Karadoğan (Birçok mahalle ve sokak)

Urla / İzmir

Kesinti ID: 3488660

Saat: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölge: Bademler

Konak / İzmir

Kesinti ID: 3488667

Saat: 3:00 - 6:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölge: Konak (Alsancak)

Duyurulan kesintiler saat 3:00’te başlayıp, bazı bölgelerde 18:00’a kadar sürecek. İlginç noktalarda 15 dakikalık kısa süreli elektrik kesintileri de gerçekleşecek. Örnek olarak Konak ve Torbalı ilçelerinde görülecek kesintiler planlı olarak yapılacak ve mahalle sakinlerine duyurulmuştur.

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 20 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

