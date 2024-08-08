İsrail'deki güvenlik durumunun kötüleşmesi, birçok hava yolu şirketinin uçuşlarını askıya almasına neden oldu. İsrail basınına göre, 20 yabancı hava yolu şirketi İsrail'e gidiş-dönüş seferlerini durdurdu ve bu kararın süresi uzatılıyor.

Güvenlik endişeleri uçuşları etkiliyor

İsrail'de artan güvenlik gerilimleri, özellikle Lübnan'a yapılan saldırılar ve Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikastı sonrası bölgedeki çatışma ihtimalinin artması, uluslararası hava yolu şirketlerinin İsrail'e yönelik uçuşlarını askıya almasına yol açtı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12, uçuşlarını askıya alan hava yolu şirketi sayısının 20'ye ulaştığını duyurdu.

Hangi şirketler uçuşları durdurdu?

Ryanair, Air Europa, Bulgaria Air, ITA, Croatia Hava Yolları gibi Avrupa merkezli birçok hava yolu şirketi, İsrail uçuşlarını 8-14 Ağustos tarihleri arasında askıya aldı. Daha uzun süreli askıya alma kararı alan şirketler arasında ise Delta Hava Yolları (31 Ağustos'a kadar) ve EasyJet (29 Mart 2025'e kadar) bulunuyor. Ayrıca United Hava Yolları ve Vueling Hava Yolları, bir sonraki duyuruya kadar uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

150 bin İsrail vatandaşı mahsur kaldı

Dönüş uçuşlarının durması nedeniyle yaklaşık 150 bin İsrail vatandaşının yurtdışında mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Bu durum, İsrail'de büyük bir endişe yaratmış durumda. Ulaştırma Bakanlığı, vatandaşların güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilmeleri için alternatif çözüm yolları üzerinde çalışıyor.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılar ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. İran ve Hizbullah, bu saldırılara güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini duyurdu. Bu gelişmeler, bölgesel ve uluslararası çevrelerde büyük endişe yaratırken, diplomatik çabalarla durumu sakinleştirme girişimleri sürüyor.