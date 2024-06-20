20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

Dünya Mülteciler Günü, her yıl 20 Haziran'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kutlanan bir uluslararası gündür. Bu gün, zorunlu göçe maruz kalan ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mültecileri onurlandırmak ve onlar için farkındalık yaratmak amacıyla 1951 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) kuruluşunun 50. yıl dönümüne denk gelecek şekilde belirlenmiştir.

Mülteciler kimdir?

Mülteciler, savaş, çatışma, zulüm veya doğal afet gibi nedenlerden dolayı ülkelerinden kaçmak zorunda kalan ve kendi ülkelerine geri dönemeyen kişilerdir. Mülteciler, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan savunmasız insanlardır.

Mültecilerin karşılaştığı zorluklar neler?

Mülteciler, yeni bir ülkeye yerleşmeye çalışırken birçok zorlukla karşılaşırlar.

Mülteciler, güvenli ve uygun fiyatlı bir barınma yeri bulmakta zorlanabilirler.

Yeterli yiyecek ve besleyici gıdaya erişmekte zorlanabilirler.

Sağlık hizmetlerine erişmekte zorlanabilirler.

Mülteci çocuklar, eğitim imkanlarından mahrum kalabilirler.

İş bulmakta ve geçimlerini sağlamakta zorlanabilirler.

Mülteciler, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıya kalabilirler.

Dünyadaki mülteci rakamları nedir?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)'nin en son verilerine dayanarak size 2024 yılına dair dünyadaki toplam mülteci sayısı tahmini 100 milyon civarındadır. Bu sayı, 2023'tekine kıyasla önemli bir değişiklik göstermiyor.

En fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler nereler?

Türkiye: 3,7 milyon (Suriyeliler ve diğer mülteciler) Kolombiya: 1,9 milyon Pakistan: 1,5 milyon Uganda: 1,5 milyon Almanya: 1,2 milyon

Diğer önemli mülteci sayıları

Bangladeş: 1,1 milyon

Etiyopya: 1,1 milyon

Kenya: 600 bin

Güney Afrika: 400 bin

Tanzanya: 350 bin

Türkiye'deki mülteciler

Türkiye hala dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır.

Mültecilerin büyük çoğunluğu Suriye'den gelmektedir.

Diğer önemli mülteci grupları arasında Afganlar, Iraklılar, İranlılar, Somalililer ve Eritreliler yer almaktadır.

Daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR): https://www.unhcr.org/

Türkiye Mülteciler ve Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği: https://multeciler.org.tr/

Amnesty International Türkiye: https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/western-central-and-south-eastern-europe/turkiye/