İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde uyuşturucu madde operasyonu yapıldığını, 56 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından “NARKOÇELİK-22” operasyonu yapıldığını açıkladı.

Operasyonlarda 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir, kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 157 zehir taciri ve sokak satıcısından 56’sı tutuklandı. 43 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma operasyonları Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye’de düzenledi.