Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 20 milyonun üzerinde öğrenci, bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Eğitim öğretim yılının başında liselerde sınıfta kalma uygulaması geri getirilmişti. Bu yeni düzenlemeler nedeniyle, bu yıl sınıfta kalan öğrenci sayısında artış yaşanması bekleniyor.

Karne Heyecanı ve Yaz Tatili

2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Türkiye genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim yılına veda ediyor. 5 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise bugün çalacak son zil ile tamamlanacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.

İlk Kez Sosyal Etkinlikler Karnesi

Bu yıl ilk kez, ortaokul öğrencilerine dağıtılacak karnelerde ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumları da yer alacak. Bu uygulama, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal gelişimlerini de desteklemeyi amaçlıyor.

Liselerde Sınıfta Kalma Telaşı

Yıl başında yapılan yönetmelik değişikliği ile liselerde sınıfta kalma geri getirildi. Buna göre, ders ortalaması 50 olan ve en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Ancak, 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Devamsızlık hakkını aşanlar da sınıf tekrarına bırakılacak. Ayrıca, sınıf geçmede Türkçe baraj puanı 70'e çıkarıldı. Bu düzenlemeler nedeniyle, sınıfta kalan öğrenci sayısında artış bekleniyor.

Yeni Eğitim Döneminde Yeni Müfredat

2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak hayata geçirilecek. Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yapacak.

Ücretsiz Yaz Okulları Açılıyor

MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" alanlarında ücretsiz yaz okulları açacak. Bu yaz okulları, öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla planlandı.

Ortaokul 8. sınıf ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için ise akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak ve öğrencilerden kurs ücreti alınmayacak. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek. Kurslar, 1 Temmuz'da başlayacak ve 29 Ağustos'ta tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Velilere Çağrı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili öncesinde öğrencilere ve velilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, öğrencilerden yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını isterken, velilere de karne nedeniyle çocuklarına baskı yapmamaları çağrısında bulundu.

"Kötü bir karne her zaman düzeltilebilir ancak çocuklarımızın kişiliğine verilen zarar onarılamaz. Karne, çocuklarımızın gayret ve çabalarının sadece bir özetidir, başarılarının veya yeteneklerinin nihai göstergesi değildir. Karneleri, çocuklarımızı suçlamak veya yargılamak için değil, onları daha iyi yönlendirmek ve desteklemek için kullanmalıyız," dedi Tekin.