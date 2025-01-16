9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 19 Ocak Cuma günü itibarıyla tamamlanıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarın karnelerini alacak ve yarıyıl tatiline başlayacak.

Gelişim raporları ile ilk kez yenilik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verecek. Bu rapor, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve sosyal-duygusal becerilerinin gelişimini dikkate alarak oluşturulacak. Velilere, çocuklarının eğitim sürecindeki ilerlemelerini daha yakından takip etmeleri için somut öneriler sunulacak.

Dönem sonu "şenlik" havasında

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dönem sonu etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sağladı. "Dönem sonu faaliyet haftası" olarak adlandırılan bu etkinlikler, akademik başarı kadar öğrencilerin sosyal gelişimini de odağa alarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre bir şekilde güncellenerek uygulandı. Ayrıca, e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nde merkezi etkinliklerde yer alan öğrencilerin bilgileri modüle işlendi ve bu etkinlikler, öğrencilerin karnelerinde yer alacak.

Yarıyıl tatili takvimi

Yarıyıl tatili, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak.