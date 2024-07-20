İzmir'de 20 Temmuz'da 3 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaköy ( Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turabey ( Üçkemer Cd. Özgür Sk. Yanık Konak Çk. Yanık Konak Sk. Fabrika Sk. Eski Elektrik Fabrikası Cd. Dar Sk. Beylik Amabarı Sk. Azim Sk. PETEK 2. Göçmen Sk. 1. Hacı Okka Çk. Onur Sk. Lökçü Çk. Kırlı Çk. )
İslamsaray ( Üç Kemerli Köprüsü )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Görece ( Görece Köyü 915. Sk. 916. Sk. 917. Sk. 910 )
Süleymanlı ( 921. Sk. ESKİ GÖRECE YOLU )