Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinden 20 TL’ye satın alınan dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağı, zincir market raflarında 200 TL’ye satılarak vatandaşları şaşkına çevirdi. Tarladan markete uzanan süreçte yaşanan yüzde 900’lük fiyat artışı sosyal medyada da büyük tepki topladı.

İddialara göre:

26 Eylül’de İ.T. isimli üreticiden 20 TL’ye alınan sarımsak , toptancı aracılığıyla 140 TL’den markete satıldı.

, toptancı aracılığıyla 140 TL’den markete satıldı. Market, bu fiyatı yüzde 42 oranında artırarak ürünü 199,95 TL’den tüketiciye sundu.

Yanıltıcı etiket detayı

Market raflarında ürünün etiketinde, üreticiden 140 TL’ye alındığı bilgisi yer alsa da, İ.T. isimli üreticinin belirttiği fiyatın yalnızca 20 TL olduğu ortaya çıktı. Etiket bilgisi, ürünün tarla fiyatı ile market fiyatı arasındaki gerçek farkı gizlediği için tepkilere neden oldu.

Vatandaştan tepki yağdı

Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar, bu fiyat farkını “fırsatçılık” olarak nitelendirdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma isyan ederken, tarım ürünlerinin tarladan markete ulaşana kadar neden bu denli zamlandığının açıklanmasını talep etti.