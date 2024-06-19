Türk lirası 6 adet banknota sahip. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyor. Peki 20 TL'nin arkasında kimin resmi bulunmakta?

20 Türk Lirası banknotunun arkasında Mimar Kemaleddin'in resmi bulunmaktadır. Mimar Kemaleddin, Türk mimarlık tarihinde önemli bir yere sahiptir ve 1. Ulusal Mimarlık Akımı'nın önde gelen temsilcilerinden biridir.

Ahmed Kemaleddin Bey (1870-1927), İstanbul Teknik Üniversitesi (Hendese-i Mülkiye Mektebi) mezunu olan ünlü bir mimardır. Kendisi, döneminin önemli yapılarını tasarlamış ve inşa etmiştir. Bazı önemli eserleri arasında Çamlıca Kız Lisesi, Ankara Evkaf Apartmanı, Bebek Camii, Gazi Eğitim Fakültesi, TCDD Genel Müdürlük Binası, Edirne Garı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, ve Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Vakıf Han Binaları bulunmaktadır.

Mimar Kemaleddin'in 20 TL banknotunda yer alması, Türkiye'nin kültürel ve mimari mirasına olan vurguyu simgelemektedir. Her bir Türk lirası banknotunun arkasında farklı bir Türk büyüğünün resminin bulunması, Türk tarihindeki çeşitli alanlarda katkı sağlamış kişilerin anısını yaşatma amacını taşır.