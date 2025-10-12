Ayvalık, 16–19 Ekim tarihleri arasında zeytin ve zeytinyağının eşsiz lezzetini, turizmin birleştirici gücüyle kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, dört gün boyunca dopdolu bir program sunacak.

Festival programı



Etkinlikler kapsamında paneller, konserler, söyleşiler, workshoplar ve zeytin pazarı gibi birbirinden renkli organizasyonlar yer alacak. Alanında uzman isimler, panel ve atölye çalışmalarında sektörün geleceğine ışık tutacak, teknik konularda üreticilere ve tüketicilere rehberlik edecek.

Zeytin kültürüne odak



Ayvalık’ın bereketli topraklarından dünyaya yayılan zeytin ve zeytinyağı kültürü, festival süresince her yönüyle ele alınacak. Üreticilerden akademisyenlere, sanatçılardan yerel paydaşlara kadar geniş bir katılımın olacağı etkinliklerde; hasat hikâyeleri, ilham verici deneyimler ve lezzet dolu buluşmalar paylaşılacak.

Başkan Ergin’den davet



Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin kente değer kattığını belirterek, “ Zeytin bizim için sadece bir ürün değil, yaşam kültürümüzün, emeğimizin ve doğayla kurduğumuz bağın simgesidir. 20 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz bu festival, Ayvalık’ın zeytinine, zeytinyağına, üreticisine ve turizmine güç katıyor. Tüm vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

Festival sloganı



16–19 Ekim tarihleri arasında “Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti Ayvalık’ta” temasıyla gerçekleşecek festival, zeytin ve zeytinyağı tutkunlarını bir araya getirecek.