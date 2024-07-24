20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla şampiyonluk ipini göğüsledi. Milli takım, turnuvanın beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamladı ve Balkan şampiyonu oldu.

Namağlup şampiyonluk

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda sergilediği performansla dikkat çekti. Turnuva boyunca çıktığı beş maçın tamamını kazanarak, rakiplerine set vermedi. Son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı.

Maçın detayları

Milli takım, Kuzey Makedonya karşısında üstün bir oyun sergiledi. Setleri 25-18, 25-16 ve 25-15'lik skorlarla kazanan milliler, sahada üstünlüğünü gösterdi ve şampiyonluğu ilan etti. Takımın antrenörü ve oyuncuları, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.