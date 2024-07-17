Çin’in Hubei Eyaleti'nde yaşayan 90 yaşındaki bir kadın, 20 yıl boyunca gerçek amacını bilmeden bir el bombasını ev eşyası olarak kullandı.

Hubei Eyaleti'nde yaşayan Qin soyadlı 90 yaşındaki kadın, yaklaşık yirmi yıl önce tarlasında “ahşap saplı garip bir metal nesne” buldu. Bu nesneyi ev yapımı bir çekiç sanarak, fındık kırmak, biber ezmek ve çivi çakmak gibi çeşitli ev işlerinde kullanmaya başladı. Ancak bu nesnenin aslında bir el bombası olduğu, yakın zamanda eski evini yıkmakta olan işçilerin bunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Mail.ru'da yer alan habere göre, işçiler el bombasını fark ettikten sonra durumu polise bildirdi. Hızla harekete geçen polis, yaşlı kadının evine giderek bombaya el koydu. Uzmanlar, bu nesnenin patlayıcı içeren Tip 67 el bombası olduğunu doğruladı ve el bombası güvenli bir şekilde imha edildi.

Yaşlı kadının, 20 yıl boyunca farkında olmadan gerçek bir el bombası kullanarak hayatını tehlikeye attığı anlaşıldı. Bu olay, hem Çin'de hem de dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.