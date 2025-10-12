2009’da 5 gram altın alınabilen 200 lira, bugün sadece dört kıvırcık karşılığı. Türkiye’de kronik enflasyon ve artan yaşam maliyeti, vatandaşın cebindeki paranın değerini hızla düşürüyor.

200 lira: Bir zamanların büyük banknotu

2009’da tedavüle giren 200 lira banknot, o dönemde 5 gram altın almak için yeterliydi. Bugün ise sadece dört kıvırcık satın alınabiliyor. Bu tablo, ekonomide yaşanan değer kaybını gözler önüne seriyor.

Enflasyon ve temel giderlerde artış

Resmî verilere göre, son bir yılda enflasyon yüzde 70’in üzerinde seyrederken, temel gıda ve barınma giderleri çok daha hızlı yükseldi. Asgari ücretin 22 bin 104 liraya çıkarılmasına rağmen, kiralardaki artış ve gıda fiyatları vatandaşın harcamalarını ciddi şekilde kısıtlıyor.

Asgari ücretli vatandaşın yükü

Günümüzde bir asgari ücretli, maaşının neredeyse yarısını kiraya ayırmak zorunda. Kalan miktarla mutfak, faturalar ve ulaşım giderlerini karşılamak giderek daha zor hâle geliyor.

Küçülen banknotun sembolü

Bir zamanlar 200 lira “büyük para” olarak görülürken, artık yalnızca küçük bir alışverişin karşılığı olabiliyor. Bu durum, enflasyonun günlük hayat üzerindeki etkisini açık biçimde ortaya koyuyor.