Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'un yoğun temposunu terk ederek Datça'da daha huzurlu bir yaşam sürmeye karar verdi. "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım," diyen Levendoğlu, trafiksiz yaşamın ve doğayla iç içe olmanın kendisine büyük bir özgürlük sunduğunu belirtti. Levendoğlu, Datça'da şöhretin, pahalı arabaların ve magazinin pek bir anlamı olmadığını vurgulayarak, "Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder," dedi.

Sarp Levendoğlu’nun yeni yaşamı ve maliyetleri

Sarp Levendoğlu, Datça'da esnaf lokantalarında 200 liraya dört çeşit yemek yiyebildiğini belirterek, Bodrum'da bir lahmacunun fiyatının bin 500 lira olduğunu paylaştı. Son olarak, arkadaşlarıyla 14 kişilik bir grup olarak lahmacun ve ayran yediklerinde sadece bin 400 lira ödediklerini söyledi.

Sosyal medyada köy hayatının romantize edildiğini ifade eden Levendoğlu, Datça'da doğayla iç içe olmanın zorluklarına da dikkat çekti. "Doğalgaz yok, odun kıracak ve bahçeyle ilgileneceksin," diyerek, köy yaşamının doğasının bu şekilde olduğunu söyledi.