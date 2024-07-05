Nesli tükenmekte olan, 200 milyon yılı aşkın geçmişe sahip olduğu tahmin edilen ve yumurtalarının yaban mersininin meyvelerine benzemesinden dolayı ‘Mersin balığı' olarak adlandırılan balık türü, dalış eğitmeni ve sualtı fotoğrafçısı tarafından Ordu'da kendi yaşam alanında görüntülendi. Suyun 10 metre derinliklerinde kaydedilen görüntülerin uzmanlara gönderilmesi üzerine, balığı yaşam alanında gözlemlemek için çok sayıda kişinin bölgede dalış yapmak istediği belirtildi.

Yaklaşık 200 milyon yıldan bugüne dünya üzerinde bulunduğu tahmin edilen, biyo çeşitlilik açısından da son derece önemli bir tür olan Mersin balığı, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bilinen beş türü olan ve ikisi neslinin tükenen balık türü, üniversitelerin marifetiyle yetiştirilerek, nesli korunmaya çalışılıyor.

“10 metre derinlikte görüntüledik”

Yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki yavru Mersin balığını kendi doğal alanında görüntülemeyi başaran Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni ve sualtı fotoğrafçısı Hakan Güney, “Denize ve Karadeniz'e gönül vermiş birisi olarak sualtındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. O gün biraz dalgalıydı, iki yıldız ve üzeri olan dalgıçlarımız ile birlikte denize daldık. 10 metre gibi bir derinlikte dalış yaparken karşımıza Mersin balığı çıktı. O gün dev vatozlar falan da vardı, gayet güzeldi. Farklı illerden de dalış için gelen arkadaşlarımız vardı. Şans eseri Mersin balığını gördük. Normalde Mersin balıkları bir buçuk ile iki buçuk metre arasında oluyor. Nesli tükenmekte olan da bir canlı. Bildiğimiz kadarıyla üniversiteler bunların yavruları getirtip, bölgelerde bırakıyor ve çoğalmasını sağlıyorlarmış. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize bölgeleri bu hayvanlar için çok iyi. Tatlı su bağlantılarına, dere ve çay ağızlarına gelip, burada üremeler yapıyorlarmış” diye konuştu.

“Dünyada bilinen beş türü var”

Mersin balığını kendi yaşam alanında görüntülemekten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Güney, “Bizim de dalışımızda yavru denk geldi. Orada bizle beraber, hiç kaçmadan bizlere poz verdi, önümüzde seyretti. Dalışımızın bir süresinde onunla oynadık. Şans, su altında kendi yaşam alanında görüntülemek bize nasip oldu. Dünyada bilinen beş türü var, bunlardan ikisinin nesli tükenmiş, üç tanesi var. Üniversitelerin sualtı bilimleri fakülteleri de bu canlıların neslinin tükenmemesi için mücadele ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Nesli dinozorlar döneminden de öncesine dayanıyor”

Balık türünün geçmişinin dinozorlar döneminden önce de olduğunu bildiklerini aktaran Güney, “Nadir canlılardan birisi. Genelde görüntüler eski kaynaklardan veya havuz ortamında var. Suyun altında iken denk gelmesi ve onu fotoğraflamak nadir olan bir durum. Bunu bir de bizim bölgemizde çekmemiz çok güzel oldu. Karadeniz Bölgesi'nde aktif olarak dalış yapan tek yer Ordu. Bugün Karadeniz'e sahili olan yerlerde aktif dalış faaliyeti yok, inşallah oralarda da olur ve onlar da farklı canlılar ile karşılaşırlar. Karadeniz'in sualtının ne kadar renkli ve florasının ne kadar keyifli olduğunu insanların görmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Görüntülemek için gelmek isteyenler var"

Görüntüleri uzman isimler ile paylaştığını ve Mersin balığını görüntülemek için gelmek isteyen çok sayıda kişinin olduğunu belirten Hakan Güney, “Ben çok mutluyum, danıştığım hocalarımızdan da çok güzel tepkiler aldık. İl dışından buraya sadece Mersin balığını görüntülemek umuduyla gelecek bir sürü insan var, bu da bizleri mutlu ediyor” dedi.