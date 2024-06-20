Türk lirası banknotlarının arka yüzlerinde farklı Türk büyüklerinin resimleri yer alıyor. Peki, 200 TL'nin arkasındaki isim kimdir?

200 TL'nin arkasında kim var?

200 TL'nin arka yüzünde Yunus Emre'nin resmi bulunmaktadır. Yunus Emre, Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden biridir ve hayatını "Erenler" makamına ulaşmak için adamıştır.

Yunus Emre kimdir?

Yunus Emre, 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında yaşamış bir Türk şairi ve mutasavvıftır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Anadolu'da yaşamış ve eserleriyle tasavvufî düşüncenin yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Şiirlerinde sade bir dil kullanarak halkın anlayabileceği bir üslupla Allah aşkını, insan sevgisini ve hoşgörüyü işlemiştir.

Eserleri

Yunus Emre'nin bilinen iki önemli eseri bulunmaktadır: "Divan" ve "Risaletü'n Nushiye".

Divan : Yunus Emre'nin şiirlerinin toplandığı eserdir. Şiirler, aruz ölçüsü ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Divan'ın çeşitli nüshaları arasında Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Karaman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası ve Bursa nüshaları bulunmaktadır.

: Yunus Emre'nin şiirlerinin toplandığı eserdir. Şiirler, aruz ölçüsü ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Divan'ın çeşitli nüshaları arasında Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Karaman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası ve Bursa nüshaları bulunmaktadır. Risaletü'n Nushiye: 1307 yılında yazıldığı düşünülen bu eser, mesnevi tarzında yazılmış ve 573 beyitten oluşmaktadır. Dini, tasavvufî ve ahlakî öğütler içeren bu eser, "Öğütler Kitabı" anlamına gelmektedir.

Tasavvufî Düşüncesi ve Etkisi

Yunus Emre, tasavvufî düşüncenin Anadolu'da yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Şiirlerinde insan sevgisi, hoşgörü ve barış temasını işler. Onun düşünceleri, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi diğer büyük mutasavvıfların düşünceleriyle paralellik göstermektedir. Yunus Emre'nin eserleri, günümüzde de geniş bir okur kitlesi tarafından okunmakta ve sevilmektedir.

Kağıt paraların arka yüzündeki diğer kişiler

Türk lirası banknotlarının arka yüzlerinde yer alan diğer önemli kişiler şunlardır:

5 TL : Aydın Sayılı

: Aydın Sayılı 10 TL : Cahit Arf

: Cahit Arf 20 TL : Mimar Kemaleddin

: Mimar Kemaleddin 50 TL : Fatma Aliye

: Fatma Aliye 100 TL: Buhurizade Mustafa Itri

Her bir banknot, Türkiye'nin tarihine ve kültürüne önemli katkılarda bulunmuş bu değerli kişilerin anısını yaşatmaktadır.