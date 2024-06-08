FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında İstanbul'da bir vatandaşı şehit eden ve bazı vatandaşları yaralayan Savaş Çiftçi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde saklandığı yerde kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Seferihisar'da Operasyon

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında İstanbul'da bir vatandaşı tabanca ile vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları yaralayan Savaş Çiftçi'nin ilçede olduğu bilgisini aldı. Ekipler, titiz bir çalışma yürüterek Çiftçi'nin saklandığı adresi tespit etti. Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis, savcılık talimatıyla operasyon düzenleyerek Çiftçi'yi gözaltına aldı.

200 Yıl Hapis Cezasıyla Yargılanıyordu

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 200 yıl hapis cezasıyla yargılanan Savaş Çiftçi, gözaltına alındıktan sonra Seferihisar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çiftçi, cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde firar hazırlığında olan FETÖ üyesi adaletten kaçamadı.

Darbe Girişiminin Kanlı Yüzü: Savaş Çiftçi

Savaş Çiftçi, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ/PDY darbe girişimi sırasında İstanbul'da bir vatandaşı tabanca ile vurarak şehit etmiş ve bazı vatandaşları da yaralamıştı. Bu eylemleri nedeniyle hakkında 200 yıl hapis cezası istenen Çiftçi, darbe girişiminin ardından uzun süre firari olarak aranıyordu. İzmir'in Seferihisar ilçesinde saklandığı tespit edilen Çiftçi, kaçma hazırlığı yaparken polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Firar Planı Bozuldu

Polis ekipleri, Savaş Çiftçi'nin yakalanması için titiz bir çalışma yürüttü. Çiftçi'nin saklandığı adresi belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip yaparak operasyon için uygun zamanı kolladı. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda Çiftçi, kaçma hazırlığındayken gözaltına alındı ve ardından cezaevine gönderildi.