Sheinbaum, Meksika'da Pazar günü yapılan seçimlerde büyük bir zafer kazanarak ülkenin ilk kadın başkanı oldu. Mentorü ve selefi Andres Manuel Lopez Obrador’un projelerini devralan Sheinbaum, %61’ini kazanarak Meksika’nın demokratik tarihindeki en yüksek oy oranına ulaştı. Meksika'nın seçim kurulu, erken sonuçlara göre 61 yaşındaki Sheinbaum'un oyların yüzde 58'i ila yüzde 60'ını aldığını açıkladı.

İklim bilimci ve eski Mexico City belediye başkanı olan Sheinbaum, başkanlık görevini üstlenirken, fakirlere yönelik popüler politikaları devam ettirme sözü verdi. Zafer konuşmasında seçmenlere, "200 yıllık tarihinde ilk kez, Meksika'nın ilk kadın başkanı olacağım" dedi.

Seçim kampanyası sırasında gerçekleşen şiddet olaylarında resmi verilere göre ülke genelinde 20 yerel aday hayatını kaybetti. Fakat bu sayının 37 olduğunu söyleyen araştırmalar da bulunmakta.

61 yaşındaki Sheinbaum 2018-2023 döneminde başkent Mexico City'nin belediye başkanlığını yaptı. Aynı zamanda kendisi Mexico City'nin de ilk kadın belediye başkanı unvanını elinde bulunduruyor.

Fizik alanında ülkenin önde gelen bilim insanlarından biri olan Sheinbaum, 2007'de iklim değişikliğiyle ilgili araştırmaları Nobel Ödülü kazanan akademisyen grubunun bir parçasıydı.