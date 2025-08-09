Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, Saçaklı Köyü’nde ağır hasara yol açtı. Evleri kullanılamaz hale gelen köyde yaşayan İbrahim Çalışkan, “Evimin altında 2 ton yağım vardı, hepsi yandı. 40-50 dönüm zeytinliğim küle döndü. 200 yıllık evimin duvarındaki atalarımın fotoğrafları yok oldu, manevi kaybım çok büyük” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çalışkan, hayvanlarını güvenli bir yere taşıdığını ve jandarmanın tahliye sürecinde yardımcı olduğunu belirtti. Maddi kayıpların yanında 200 yıllık aile hatıralarının yanması, köylüler için büyük bir manevi yıkım oldu.