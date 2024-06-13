19. yüzyıl ortalarında insan faaliyetleri ve avlanma nedeniyle Kazakistan bozkırlarından silinen Prezewalski atları, 1960'larda neslinin tükenme noktasına gelmişti. Ancak Prag ve Berlin hayvanat bahçelerinin koruma çalışmaları sayesinde bu nadir türün soyu devam ettirildi.

200 yıllık hasret sona eriyor

Berlin ve Prag hayvanat bahçeleri, 7 Prezewalski atını Kazakistan'a taşıyarak bu türün doğal yaşam alanına geri dönmesini sağladı. İlk üç at bu ay başında, diğerleri ise 6 Haziran'da Kazakistan'a ulaştı. Hayvanlar bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğaya salınacak.

Hayvanat bahçelerinin önemli rolü

Prag Hayvanat Bahçesi sözcüsü Filip Mašek, modern hayvanat bahçelerinin nesli tükenmekte olan türleri korumakla kalmayıp, onları doğal yaşam alanlarına geri döndürmekle de yükümlü olduğunu vurguluyor. Prag Hayvanat Bahçesi, 1932'den beri Prezewalski atı yetiştiriyor ve daha önce de Moğolistan'a yapılan benzer bir proje ile bu türün popülasyonunun korunmasına katkı sağlamıştı.

Zorlu yolculuk ve gelecek planları

Kazakistan'a yapılan uçuşta 8 atın taşınması planlanmıştı ancak bir atın oturma pozisyonu nedeniyle yolculuğa devam edememesi üzerine 7 atla sınırlı kalındı. Mašek, atların uzun uçuşlarda ayakta durmasının kan dolaşımı için hayati önem taşıdığını belirtiyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde Kazakistan'a toplam 40 Prezewalski atının daha getirilmesi planlanıyor.

Prezewalski atlarının geleceği

Dünya genelinde yaklaşık 2 bin Prezewalski atı olduğu tahmin ediliyor. Moğolistan, Çin, Fransa, Rusya, Belarus ve Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde yaşayan bu atlar, Kazakistan'a dönüşleriyle birlikte yeni bir umut yakaladı. Çernobil Faciası'nın ardından bölgeye getirilen 30 Prezewalski atı, bugün 210 bireylik bir nüfusa ulaşmış durumda.